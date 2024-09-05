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Akseki'de 4 otomobilin karıştığı kaza: 5 yaralı

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Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen kazada 4 otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Aynı bölgede bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Akseki ilçesinde 4 otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralanırken, aynı bölgede bir başka kazada ise 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Akseki-Saydişehir karayolu Alacabel mevkii yakınlarında meydana geldi. Akseki istikametinden Seydişehir istikametine seyir halindeki Halil İbrahim Y. idaresindeki 60 EY 996 plakalı araç, önünde seyreden Talhat C. idaresindeki 46 AGR 070 plakalı araca çarptı. Levent K. idaresindeki 42 FK 672 plakalı araç ve Serdal K. yönetimindeki 06 GC 1944 plakalı araç da kazaya karıştı. Kazayı görenler 112 acil servisini aramaları üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, trafik ekipleri ve jandarma sevk edildi. Kazada 60 EY 996 plakalı aracın sürücüsü Halil İbrahim Y., aynı araçta bulunan Belin A., Hüseyin Y. ve Ümmehan Y. ile Cemre Hatice A. hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin yaralılara ilk müdahalesinin ardından yaralılar Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Aynı bölgede ikinci kaza

Aynı bölgede meydana gelen ikinci kazada ise, Mehmet A. idaresindeki RA DA 1003 yabancı plakalı araç havanın yağışlı, zeminin ıslak olması sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Kazada yaralanan Döndü A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgedeki kazalar nedeniyle ekipler yaklaşık 3 saat kontrollü şekilde trafik akışını sağladı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Otomobil antalya 3-sayfa Akseki Güncel Kaza

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