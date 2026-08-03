Haberler

Akşehir'de Narkotik Operasyonu: 38 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama

Akşehir'de Narkotik Operasyonu: 38 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 2 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen narkotik operasyonunda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekipleri tarafından operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Akşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen müşterek çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen İ.E., A.K. ve A.K. isimli 3 şüpheli gözaltına alındı. Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı doğrultusunda şüphelilerin üzerlerinde ve içerisinde bulundukları araçta yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 500 bin TL olan toplam 38 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheliler A.K. ile İ.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Gürlek: 84 hakim ve savcı meslekten men edildi

84 hakim ve savcı meslekten men edildi
Enflasyon rakamları belli oldu

Enflasyon rakamları belli oldu! Büyük sürpriz var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dembele gözlerden uzak tuttuğu eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü

Sır gibi sakladığı eşiyle fotoğraf paylaştı, beğeni butonu çöktü
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti

İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti

Milyonlarca vatandaşımızı ilgilendiren zam oranı netleşti

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından kadın cinayeti çıktı: Kıskançlık bahanesine sığındı

Türkiye'nin konuştuğu bu görüntülerin ardından cinayet çıktı
Trump'ın müzakere sözlerine İran'dan cevap: ABD ile müzakere halinde değiliz

Dünya şokta! Trump'ın sözlerini Tahran boşa düşürdü
Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama

Soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ten ilk açıklama
Ünlü sunucunun paylaşımı olay oldu! Cesur tarzı yine gündemde

Yine tek hareketiyle dillere düştü!