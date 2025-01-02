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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2.240 Hap ve 16 Gram Esrar Ele Geçirildi

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Konya'nın Akşehir ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir araçta 2.240 adet uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polisin yaptığı çalışmalarda durdurulan bir araçta çok sayıda uyuşturucu hap ile esrar ele geçirildi. Araçtaki şahıs gözaltına alınırken çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekibi ile Asayiş Büro Amirliği, sokak satıcılığı yapan, uyuşturucu madde kullanan ve sevk eden şahıslarla ilgili yaptığı istihbari çalışmalarda çevre illerden Akşehir'e uyuşturucu madde getirileceğini belirledi. Ekipler şüpheli şahsı ve geldiği aracı belirleyerek takibe aldı. Narkotik ekipleri tarafından takibe alınan ve içinde şüpheli şahsın bulunduğu araç D-300 Karayolu üzerinde durduruldu. Narkotik ekibi araçta bulunan şüpheli A.O.'yu gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde ve eşyalarında Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile arama yapan ekipler şüphelinin çantasında 2 bin 240 adet uyuşturucu hap ile 16 gram esrar ele geçirerek el koydu. Gözaltına alınan A.O. isimli şüpheli hakkında "Uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yapan narkotik ekibi, işlemleri tamamlanan şüpheliyi adliyeye sevk etti. Şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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