Akşehir'de uyuşturucu operasyonu

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gerçekleştirdikleri operasyonda R.D., S.T., M.A.T. ve E.Y.E. isimli şahısları yakaladı. Şüphelilerle birlikte yapılan aramalarda 170 kullanımlık kağıda emdirilmiş bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden S.T., M.A.T. ve E.Y.E. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, R.D. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı