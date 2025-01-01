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Akşehir'de Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Akşehir'de Uyuşturucu Haplarla Yakalanan Şüpheli Tutuklandı
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, durdurulan bir otobüste yapılan aramada 613 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, yolcu olarak bulunan L.C.B. isimli şüpheli tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir otobüsteki yolcunun yan koltuğa attığı çantasından uyuşturucu hap çıkarken, gözaltına alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Konya - Afyonkarahisar arasındaki D-300 Karayolu üzerinde yaptığı uygulama sırasında bir otobüste yolcu olarak bulunan şahsın elindeki çantayı yan koltuğa attığını fark etti. Şahsın hareketlerinden şüphelenen ekipler, L.C.B. isimli şüphelinin GBT sorgulamasını yaptı. Şahsın yoklama kaçağı olduğunu belirleyen ekipler, şüphelinin üzerinde ve çantasında yaptığı aramada 613 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen haplara el koyan narkotik ekibi, L.C.B. hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak, kabul etmek ve uyuşturucu madde ticareti" suçlarından işlem yaptı. Şüpheli L.C.B., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasını ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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