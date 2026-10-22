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Akşehir'de kaçak üretim yapılan iş yerinde yaklaşık 9 ton eritme peyniri imha edildi

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Akşehir'de kaçak üretim yapılan iş yerinde yaklaşık 9 ton eritme peyniri imha edildi
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Konya'nın Akşehir ilçesinde ruhsatsız kaçak bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünleri üretimi yapılan iş yerine operasyon düzenlendi. İşletmede arama kararıyla yapılan kontrollerde ürünlere el konuldu ve yaklaşık 9 ton eritme peyniri imha edildi; adli süreç devam ediyor.

Konya'nın Akşehir ilçesinde ruhsatsız kaçak olarak bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünleri üretimi yapılan bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir'in Seyran Mahallesi Sanayi Sitesi'nde bulunan işletme, gelen ihbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince takibe alındı. İş yerinde üretim yapıldığının belirlenmesine rağmen kepenklerin kapalı olması ve kapıların açılmaması üzerine Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından arama kararı alındı. Kararın ardından zabıta, emniyet ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri işletmede arama yaptı. Kontrollerde kaçak olarak üretimi gerçekleştirilen bitkisel yağ, nişasta, süt ve süt ürünlerine el konuldu. Ürünlerin imha edilmek üzere muhafaza altına alındığı öğrenildi. İşletmede yaklaşık 9 ton eritme peynirine el konularak ürünlerin imhası gerçekleştirildi, işletme hakkındaki adli sürecin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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