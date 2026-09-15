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Akşehir’de göl kenarındaki kamış deposu alevlere teslim oldu

Akşehir’de göl kenarındaki kamış deposu alevlere teslim oldu
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Konya’nın Akşehir ilçesinde göl kenarında kamış üretimi yapanların kullandığı depoda çıkan yangında kamışların büyük bölümü yandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde göl kenarında kamış üretimi yapanların kullandığı depoda çıkan yangında kamışların büyük bölümü yandı.

Yangın, öğle saatlerinde Yeniköy Mahallesi'nde göl kenarında bulunan kamış deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, depoda bulunan kuru kamışlara sıçradı. İtfaiye ekipleri, yangının çevreye yayılmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında depoda bulunan kamışların büyük bölümü yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Yangın nedeniyle depoda maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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