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Aksaray-Yeşilova kara yolunda traktörle pikap çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Aksaray-Yeşilova kara yolunda traktörle pikap çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Aksaray-Yeşilova kara yolunda traktörle pikabın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı; sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Aksaray'da traktör ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Yeşilova kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda seyir halinde olan Sinan G. yönetimindeki pikap ile Mehmet K. idaresindeki traktör çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle pikapta büyük çapta hasar meydana gelirken, kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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