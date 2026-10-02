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Aksaray Ortaköy'de şarampole devrilen tırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu

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Aksaray Ortaköy'de şarampole devrilen tırda 6 büyükbaş hayvan telef oldu
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Aksaray Ortaköy'de Ankara-Niğde Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği büyükbaş hayvan yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 49 hayvandan 6'sı telef oldu; sürücüye ayakta müdahale edilirken itfaiye hayvanları kurtarmaya çalıştı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan büyükbaş hayvan yüklü tır şarampole devrildi. Kazada 49 büyükbaş hayvandan 6'sı telef oldu.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi Devedamı köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu Ankara istikametinde seyreden İsmail E. (42) yönetimindeki 07 RP 577 plakalı büyükbaş hayvan yüklü tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, Ortaköy İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri sürücüye ayakta müdahale etti. İtfaiye ekipleri yan yatan araçta mahsur kalan hayvanları kurtarma çalışması başlatırken jandarma ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada tırın dorsesi içerisinde bulunan 49 adet büyükbaş hayvandan 6 tanesinin telef olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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