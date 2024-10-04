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Aksaray Merkezli Narkotik Operasyonunda 40 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi

Aksaray Merkezli Narkotik Operasyonunda 40 Gözaltı Adliyeye Sevk Edildi
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1 Ekim 2024 tarihinde Aksaray merkezli 17 ilde düzenlenen helikopter destekli narkotik operasyonunda 159 kişi gözaltına alındı. Operasyonda adliyeye sevk edilen 40 şüpheli, uyuşturucu ve suç örgütü ile mücadele çerçevesinde yakalandı.

Aksaray merkezli 17 ilde, suç örgütü ve uyuşturucu tacirlerine yönelik 1 Ekim tarihinde 2 bin 500 polisin katılımıyla düzenlenen helikopter destekli operasyonda gözaltına alınan 159 kişiden 40'ı adliyeye sevk edildi.

Operasyon, 1 Ekim 2024 tarihinde şafak vakti Aksaray merkezli olarak 17 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü ve uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde şüphelilere yönelik gerçekleştirilen ve "Narkoçelik-41" ismi verilen operasyona 2 bin 500 polis katıldı. Helikopter destekli gerçekleştirilen operasyonda 17 ilde eş zamanlı olarak şüpheli adreslerine baskın yapıldı. Operasyon için Aksaray'a çevre illerden araç ve polis memuru takviyesi yapıldı. 116 şüpheli Aksaray'da, 43 şüpheli ise diğer illerde olmak üzere toplam 159 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken emniyette sorgusu tamamlanan 20 şüpheli dün, 20 şüpheli de bugün adliyeye sevk edildi. İki günde toplam 40 şüpheli Aksaray Adliyesi'ne çıkarıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Helikopter Operasyon Güvenlik Politika Narkotik aksaray 3-sayfa Hukuk Polis Suç

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