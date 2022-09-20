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Aksaray haber... Aksaray'da 6 yıl hapis cezası olan uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

3. Sayfa Haberleri

Aksaray haber... Aksaray'da 6 yıl hapis cezası olan uyuşturucu tacirini jandarma yakaladı

Aksaray haberlerine göre Aksaray'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aranan ve hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapsi olan şahıs jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Aksaray'ın merkeze bağlı Topakkaya beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, beldede devriye atan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelendikleri Y.S. (40) isimli şahsı durdurdu. Şahsın kimlik kontrolünü yapan jandarma ekipleri, Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulamasında şahsın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan arandığını ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl hapis cezasının bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine şahıs gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Y.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Topakkaya Jandarma Aksaray 3. Sayfa Haberler

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