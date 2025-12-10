Aksaray'da emniyet ve jandarma araç filosuna 118 yeni araç katıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray emniyeti ve jandarmasına tahsis edilen 118 yeni araç törenle hizmete girdi.

Aksaray'a İçişleri Bakanlığı tarafından 118 yeni araç tahsis edildi. Emniyet ve jandarma olmak üzere tahsis edilen araçlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanarak yapılan törenle hizmete alındı. 85 emniyet 33'ü jandarmaya olmak üzere verilen araçlar geçiş töreniyle görevlerine başladı. Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, suç ve suçlularla mücadelede araç filosunun arttığını belirterek, "118 araç Aksaray'a geldi. 35'i jandarma 85'i emniyet olmak üzere güvenlik filomuzu daha da güçlendirmiş olduk. Bu araçlarla birlikte devriyelerimizi artıracağız, sokak sokak, cadde cadde Aksaray'ın her yerinde devriyelerimiz artacak. Allah'ın izniyle suç ve suçlularla mücadele anlamında çok daha güçlü bir filomuz olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kumbuzoğlu polis telsizinden anons ederek polis memurlarına hayırlı olması temennisinde bulundu. - AKSARAY