Haberler

Aksaray'da emniyet ve jandarma araç filosuna 118 yeni araç katıldı

Aksaray'da emniyet ve jandarma araç filosuna 118 yeni araç katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray emniyeti ve jandarmasına tahsis edilen 118 yeni araç, törenle hizmete girdi. Vali Kumbuzoğlu, araç filosunun güçlendiğini belirterek devriyelerin artırılacağını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Aksaray emniyeti ve jandarmasına tahsis edilen 118 yeni araç törenle hizmete girdi.

Aksaray'a İçişleri Bakanlığı tarafından 118 yeni araç tahsis edildi. Emniyet ve jandarma olmak üzere tahsis edilen araçlar 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda toplanarak yapılan törenle hizmete alındı. 85 emniyet 33'ü jandarmaya olmak üzere verilen araçlar geçiş töreniyle görevlerine başladı. Burada bir açıklama yapan Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, suç ve suçlularla mücadelede araç filosunun arttığını belirterek, "118 araç Aksaray'a geldi. 35'i jandarma 85'i emniyet olmak üzere güvenlik filomuzu daha da güçlendirmiş olduk. Bu araçlarla birlikte devriyelerimizi artıracağız, sokak sokak, cadde cadde Aksaray'ın her yerinde devriyelerimiz artacak. Allah'ın izniyle suç ve suçlularla mücadele anlamında çok daha güçlü bir filomuz olacak" dedi.

Konuşmanın ardından Vali Kumbuzoğlu polis telsizinden anons ederek polis memurlarına hayırlı olması temennisinde bulundu. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Geçen yıl doğru bilmişti! Bankacılık devi 2026 asgari ücreti için net rakam verdi

Dünyaca ünlü banka, 2026 asgari ücreti için net rakam verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı! İfadede vahim uyuşturucu iddiası

Hemcinsini Kadıköy'in ortasında yakan kadının mesleği şaşırttı
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tarih netleşti! TOKİ, 37 ildeki 252 arsayı satışa çıkarıyor

Tarih netleşti! İstanbul dahil 37 ildeki yüzlerce arsa satışa çıkıyor
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Bedelli askerlik ücretine rekor zam geliyor! Yeni ücret belli oldu

Bedelli askerliğe rekor zam! Yeni ücret belli oldu
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
title