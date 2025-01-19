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Aksaray'daki Trafik Kazaları MOBESE Kameralarına Yansıdı

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Aksaray'da meydana gelen trafik kazaları, dikkatsizliğin ön planda olduğunu gösteriyor. MOBESE kameralarına yansıyan görüntülerde, çeşitli yol kazaları ve bunların yarattığı maddi hasarlar gözler önüne serildi. Şans eseri yaralanmalardan kurtulan sürücüler, güvenlik önlemlerinin yetersizliğini de ortaya koydu.

Aksaray'da yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarında

AKSARAY - Aksaray'da meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansırken, yaşanan kazalarda dikkatsizlik ön plana çıktı.

Aksaray'da E-90 Karayolu İl Jandarma Komutanlığı kavşağında kamyonet üzerindeki traktörün devrilmesi MOBESE kameralınca kaydedilirken, kazada şans eseri devrilen traktörün yanında bir aracın olmaması faciayı önledi. Yaşanan kazada yeteri kadar güvenlik önleminin alınmaması dikkat çekti.

Bir diğer kazada Fatih Mahallesi Pazar Semt Pazarı kavşağında yaşandı. Kendi şeridinden çıkıp karşı şeride geçen otomobil, aniden yola giren bir diğer otomobille kafa kafaya çarpışırken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Araçlarda maddi hasarın yaşandığı kazada ise dikkatsizlik ön plana çıktı.

Bir diğer kazada Aksaray - Ankara Karayolu TOKİ yol kavşağında yansıdı MOBESE kameralarına. Tırın otomobile çarptığı ve otomobilin kontrolden çıkarak yolda savrulduğu kazada sürücü ufak sıyrıklarla kazayı atlatırken, bu kazada da dikkatsizliğin altı çizildi.

E-90 Karayolu Makas Kavşağında yaşanan kazada ise yine dikkatsizlik ön plana çıkarken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak refüje çarpıp yola devriliyor. Eski Sanayi Kavşağında yaşanan ve hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada yine dikkatsizlik sebep olarak ortaya çıkıyor.

Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında yaşanan kazada da motosiklet ile otomobilin çarpışması yansıdı MOBESE kameralarına. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazada otomobilin motosikleti fark etmesi ve kaçmaya çalışması da görünüyor.

Aksaray'daki Trafik Kazaları MOBESE Kameralarına Yansıdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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