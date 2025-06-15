Aksaray'daki Balon Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti

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Aksaray'daki Balon Kazasında Pilot Hayatını Kaybetti
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Aksaray'da meydana gelen sıcak hava balonu kazasında pilot Hüseyin Türk yaşamını yitirdi. Kazada 12 yolcu da yaralandı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balon kazasında ölen pilotun kimliği belli oldu

AKSARAY - Aksaray'daki balon kazasında hayatını kaybeden pilotun kimliği belli oldu.

Ihlara bölgesinden saat 05.00 sıralarında havalanan sıcak hava balonlarından biri saat 07.00 sıralarında Karataş köyü yakınlarında sert iniş yapmak zorunda kalırken, iniş sırasında kaza yaşandı. Kazada, balonun pilotu Hüseyin Türk hayatını kaybetti, 12 yolcu ise yaralandı.

Balon kazasıyla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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