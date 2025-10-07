Aksaray'da Yaşlı Kadına Çarpan Sürücü Tutuklandı

Aksaray'da yaşlı kadına çarptıktan sonra kaçan sürücü, polisin araştırmasıyla araçla birlikte yakalanırken, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaza, geçtiğimiz gece yarısı Selçuk Bulvarı 4107 Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen 66 yaşındaki İlknur T.'ye bir otomobil çarparak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri araç ve sürücünün peşine düştü. Bir süre yapılan kamera kontrollerinde aracın 68 ADF 609 plakalı Volkswagen marka otomobil olduğunu tespit eden polis, aracı Kılıçaslan Mahallesinde park halinde buldu. Bir süre sonra sürücüyü de tespit eden polis, yaşlı kadına çarpıp kaçan sürücünün Fatih K. (36) olduğunu belirledi. Ardından şahsı kısa sürede yakalayan polis, emniyetteki işlemlerinin ardından sürücüyü adli makamlara sevk etti. Burada hakim karşısına çıkarılan sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY