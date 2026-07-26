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Aksaray’da villa bahçesindeki içki masasında cinayet: 1 ölü

Aksaray’da villa bahçesindeki içki masasında cinayet: 1 ölü
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Aksaray’da bir villa bahçesindeki kamelyada kurulan içki masasında 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Aksaray'da bir villa bahçesindeki kamelyada kurulan içki masasında 1 kişi tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece yarısı Çiftlik Mahallesi 6396. Sokak'ta bulunan bir villanın bahçesindeki kamelyada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1'i kadın 5 kişi kamelyada alkol almaya başladı. Gece yarısı olduğunda villa bahçesinden tabanca sesleri yükseldi. Masada oturan 61 yaşındaki Mustafa Eriş, beraber alkol aldığı bir kişi tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından 1'i kadın 2 kişi villa içerisinde bulunan güvenlik kamerasının kayıt cihazını alarak 2 ayrı araçla olay yerinden kaçtı. Bahçede kalan bir diğer kişi ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri tabancayla vurulan Eriş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yerinden kaçmayan ve şahıslarla aynı masada oturan görgü tanığı gözaltına alınarak sorgulandı. Yaşanan olayı önce saklayan, ardından her şeyi anlatan görgü tanığı, kendisiyle birlikte masada 1'i kadın 5 kişi alkol aldıklarını ifade etti. Kendisinin mangal yaktığı sırada tabancanın patladığını belirten görgü tanığı, tabancayı kimin ateşlediğini görmediğini, olayın ardından 1'i kadın 3 kişinin masadan kalkarak villa içerisindeki güvenlik kamerası kayıt cihazını alıp 2 ayrı araçla kaçtıklarını anlattı. Plakaları tespit edilen araçları takibe alan polis ekipleri yapılan incelemede araçlardan birinin Konya, diğerinin ise Adana istikametine kaçtığını tespit etti. Olay Yeri İnceleme Şubesi ekiplerinin parmak izine kadar yaptığı çalışmada Cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından polis ekipleri kaçan 3 kişinin peşine düşerken, öldürülen Mustafa Eriş'in cansız bedeni tabutla cenaze aracına yüklenerek otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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