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Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı

Aksaray'da Uyuşturucu Tacirlerine Operasyon: 2 Gözaltı
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Aksaray'da jandarma, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen 2 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 92 adet uyuşturucu hap ve uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen jandarma 2 kişiyi çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Operasyon, Aksaray'ın merkez ilçe mülki sınırları içerisinde bir ikamete yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, 2 şahsın uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, kimliği belirlenen 2 şahsı takibe aldı. H.K. ve H.Ç. isimli şahısları takip eden jandarma ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. İkamete yönelik gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada, 92 adet uyuşturucu hap ve 2 adet uyuşturucu öğütme aparatı ele geçirildi.

Yakalanan 2 şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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