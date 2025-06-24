Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da jandarmanın gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyonda 1192 gram bonzai ve uyuşturucu ticaretine yönelik malzemeler ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucudan gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da jandarmanın uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yürüten İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı çalışmada 5 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma narkotik ekipleri isimleri belirlenen şüphelileri teknik ve fiziksel takibe aldı. Bir süre yapılan takibin ardından yeterli delile ulaşan ekipler Aksaray merkezde yaptığı operasyonda A.K., Y.E.V., B.U., E.K. ve F.G. isimli 2'si kadın 5 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda bin 192 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 200 ml aseton sıvısı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.E.V., B.U. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.G. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Resmi temaslar başlıyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun

O da geri dönüyor! Vedat Muriqi Süper Lig devine hayırlı olsun
Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor

Yılın transfer bombası! Süper Lig'i sallayan golcü İstanbul'a iniyor
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.