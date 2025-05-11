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Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonunda 3 Kişi Tutuklandı
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Aksaray'da polis, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişiyi tutukladı. Şüpheliler üzerinde yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Aksaray'da uyuşturucuyla yakalanan 3 kişi tutuklandı

AKSARAY - Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon düzenleyen polis 3 şahsı uyuşturucularla birlikte yakaladı. Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu bulundurduğu ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen narkotik ekipleri isimleri belirlenen B.K., K.Ö. ve İ.K. isimli şahısları takibe aldı. Bir hafta boyunca şüphelileri teknik ve fiziksel olarak takip eden narkotik ekipleri yeterli delil üzerine operasyon için düğmeye bastı. 3 ayrı adrese ve bir otomobile yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda şüpheliler yakalanarak gözaltına alınırken, ev, araç ve üzerlerinde yapılan aramalarda 170 gram bonzai, 7 gram amfetamin, 10 gram metamftamin, 40 adet uyuşturucu hap, 3 adet aseton ve 1 adet elek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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