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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Aksaray merkezde çok sayıda adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi; aramalarda ise uyuşturucu maddeler ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Aksaray'da bir çok adrese baskın düzenleyen polis, çeşitli uyuşturucu maddelerle birlikte 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu maddelere el konulurken şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Operasyonlar Aksaray merkezde belirlenen bir çok adrese yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan narkotik polisi, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı takiplerde bir çok adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bir süre takip edilen adreslere operasyon düzenleyen narkotik polisi 10 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. İkamet, araç ve şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda 250 gram metamfetamin, 144 gram sentetik kannabinoid, 165 adet sentetik ecza hap, 1,80 gram eroin ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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