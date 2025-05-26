Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama
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Aksaray'da jandarma, bir iş yerine düzenlediği operasyonda 3 bin 155 adet uyuşturucu hap ve 34 bin 150 lira nakit para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Aksaray'da bir iş yerine uyuşturucu operasyonu düzenleyen jandarma, asma tavan arasından 3 bin 155 adet uyuşturucu hap ile 34 bin 150 lira nakit para ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Operasyon, Aksaray merkezde bir iş yerine yönelik gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri M.B., F.B. ve N.B. isimli şahısları takibe aldı. Teknik ve fiziksel olarak yapılan 3 günlük takipte yeterli delile ulaşan jandarma KOM ekipleri şahısların bulunduğu iş yerine operasyon için düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alınırken, jandarma ekipleri iş yerinde geniş çaplı arama yaptı. Yapılan aramalarda jandarma ekipleri asma tavan arasında 3 bin 155 adet uyuşturucu hap ve 34 bin 150 lira nakit para ele geçirdi. Gözaltına alınan 3 şüpheli İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden M.B. ve F.B. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, N.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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