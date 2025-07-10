Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı

Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Şüpheli Tutuklandı
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Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı operasyonda, Kırşehir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Araçta 176 gram metamfetamin ele geçirildi.

Aksaray'da jandarmanın takibi sonucu durdurulan araçta uyuşturucuyla yakalan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde 2 şahsın Kırşehir'den Aksaray'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine savcılık koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri kimlikleri belirlenen M.A.B. ve Ç.B. isimli 2 şahsı takibe aldı. Araçla Ortaköy ilçesine gelen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada 8 paket halinde 176 gram metamfetamin ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ç.B. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, M.A.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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