Aksaray NSM'den narkotik operasyonu: 8 tutuklama

Aksaray'da uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar düzenleyen narkotik polisi, 3 ayrı operasyonda çeşitli uyuşturucu madde ve suç unsurları ele geçirirken, gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde birçok çalışma yapan Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı 3 ayrı operasyon ve uygulamalarda 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yapan NSM ekipleri 201 gram amfetamin (Sentetik Kannabinoid Hammaddesi), 136 adet sentetik ecza hap, 107 gram sentetik kannabinoid, 2,20 gram kubar esrar, 37 bin 500 TL nakit para, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 1 adet tabanca ve 4 adet fişek ele geçirdi. 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AKSARAY