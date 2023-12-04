Aksaray'da Üniversite Öğrencisine Otomobil Çarptı, Kız Öğrenci Hayatını Kaybetti

Otomobilin çarptığı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

AKSARAY - Aksaray'da kaldığı yurda gitmek için yolda caddenin karşısına geçmek isteyen üniversite öğrencisine otomobil çarptı. Otomobilin ön kısmının adeta hurdaya döndüğü kazada kız öğrenci olay yerinde feci şekilde can verdi.

Kaza Aratol İstiklal Mahallesi 50. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşı ile birlikte kaldıkları yurda gitmek isteyen üniversite öğrencisi Mine Nur Uysal (20), yurda yakın yolda caddenin karşısına geçmek istedi. Bu sırada aşırı süratle seyrettiği iddia edilen Gencay K. idaresindeki 06 KFT 11 plakalı otomobil öğrenciye çarptı. Aşırı hız ile birlikte çarpmanın etkisiyle yaklaşık 90 metre sürüklenen Mine Nur Uysal ağır yaralandı. Kazaya şahit olan arkadaşı durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil yardım ekipleri kız öğrencinin hayatını kaybettiğini belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri tarafından kaza mahallinde geniş çaplı inceleme yapıldı. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazada genç öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Burdurlu olduğu öğrenilen öğrencinin cenazesinin otopsinin ardından memleketine gönderileceği öğrenilirken Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.