Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Aksaray'da traktör ve otomobil çalan 17 ayrı suç kaydı olan hırsız tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da traktör ve otomobil çalan 17 ayrı suç kaydı olan hırsız tutuklandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da traktör ve otomobil çalan 17 ayrı suç kaydı olan hırsız tutuklandı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da odun pazarındaki dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, güvenlik kameralarından tespit edilerek müstakil bir evde yakalandı. 17 ayrı suç kaydı bulunan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aksaray'da otomobil ve traktör çalan hırsız önce güvenlik kameralarına, sonra da polise yakalandı. Çaldığı traktör ve otomobille yakalanan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, odun pazarındaki bir dükkandan traktör ve otomobil çalan hırsız, çaldığı traktörle demir kapıyı kırıp çıkartarak kaçtı. İş yerinden otomobil ve traktörün çalındığını fark eden iş yeri sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatılırken, polis kaçan şüphelinin peşine düştü. Güvenlik kameralarından hırsızın kimliğini tespit eden polis, şahsın 17 ayrı suç kaydı olan A.S. (34) olduğunu tespit etti. Yapılan operasyonla müstakil bir evde çaldığı traktör ve otomobille yakalanan A.S., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 48 sitede yayınlandı.
Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu

Galatasaray'a şok! Bu görüntünün bedeli ağır oldu
Slime akımı raydan çıktı! Canlı yayındaki görüntülere yorum yağdı

Biri bu saçmalığa dur desin!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu

Birilerinin hoşuna gitmeyecek! Nihat Hoca tartışmalara noktayı koydu
29 kişinin öldüğü Beşiktaş yangınında bilirkişi 13 kamu görevlisini kusurlu buldu

İstanbul'da 29 kişinin öldüğü faciada çarpıcı rapor
Babacan: Vurgunun faturası 150 milyar doları aştı, erime sürüyor

Babacan'dan korkutan sözler: 150 milyar dolar eridi, kayıp büyüyor
Google'ın kendi yapay zekası arama gelirlerini vurdu! Alphabet bir günde 500 milyar dolar kaybetti

Yapay zeka Google'ı vurdu! Bir günde 500 milyar dolar buhar oldu
Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı

Erhürman'dan Türk Devletleri Zirvesi'nde Kıbrıs mesajı
Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı

Tümör haberini aldı, 2 gün sonra tarih yazdı!
Sergen Yalçın sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt

Sessizliğini bozdu! Ortalığı karıştıran iddiaya olay yanıt