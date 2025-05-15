Aksaray'da Trafik Magandalarına Ceza Yağdı

Aksaray'da Trafik Magandalarına Ceza Yağdı
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Aksaray'da bir grup sürücü, drift yaparak ve silahla havaya ateş ederek trafik güvenliğini tehlikeye soktu. Jandarma, olayla ilgili şahısları yakalayarak yüksek para cezaları uyguladı.

Aksaray'da 8 araçlık konvoyda sürücülerden biri yolu trafiğe kapatıp drift atarken, bir başka araçtan inen şahıs da tabancayla havaya ateş açtı. Magandaların o anları kameraya yansırken, jandarma şahısları yakalayarak ceza yağdırdı.

Görüntüler Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Sarıkaraman Köy yolunda kaydedildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları üzerinden köy yolunda 8 aracın trafik magandalığı yaptığını belirledi. Ekipler Ortaköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şahısların izini sürdü. Kısa süreli çalışmayla plakaları belirlenen araçlar ile kimlikleri belirlenen şahıslar yakalandı. 68 plakalı araç ile drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan şahsın B.İ. olduğunu belirleyen ekipler, sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-d maddesi gereğince 46 bin 392 lira para cezası keserek ehliyetine 2 ay süreyle el koydu. Yolu kapatan diğer 5 araç sürücüsüne de 9 bin 930 lira para cezası kesilirken, silahla havaya ateş eden E.L. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Havaya ateş açılan silahın kuru sıkı olduğunu tespit eden jandarma ekipleri silaha da el koyarken, silah kullanan şahsa "Genel Güvenliği Kasten Tehlikeye Sokma" suçundan adli işlem başlattı. Ayrıca, silahla ateş eden E.L. ve tabancanın sahibi B.Ç.'ye 5729 Sayılı Kanun çerçevesinde 11 bin 977'şer liradan toplam 23 bin 954 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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