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Canının derdine düşmüşken bile eşini düşündü: Haber vermeyin korkar

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Aksaray'da bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Bircan B., yakınlarına haber vermek isteyenlere "Eşim şehir dışında görevde. Haber vermeyin, korkar. Çok ağrım var, sağlık ekiplerine bildirin" cevabını verdi.

Aksaray'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Bircan B. (51), yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 33'üncü Cadde'de meydana geldi. Mobilya dükkanından çıktıktan sonra yol kenarına park ettiği aracına yönelen Bircan B.'ye yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, Bahri D. (33) yönetimindeki otomobil çarptı. Yola savrulan kadın yaralandı.

"EŞİM ŞEHİR DIŞINDA, GÖREVDE"

Otomobilden inip yaralı kadının yanına giden Bahri D., "Yakınınıza haber verelim mi?" dedi. Bunun üzerine Bircan B., "Eşim şehir dışında görevde. Haber vermeyin, korkar. Çok ağrım var, sağlık ekiplerine bildirin" cevabını verdi. Bu sırada çevredekiler de yaralı kadını kardan korumak için üzerine battaniye örttü.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Bahri D. polis merkezine götürülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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