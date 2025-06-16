Aksaray'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 8 Yaralı

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Aksaray'da Trafik Kazası: 2'si Ağır 8 Yaralı
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, toplam 8 kişi yaralandı. Araçlardan 4'ü kurtarma ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisinin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aksaray'da 2 otomobilin çarpıştığı sıkışmalı kazada 2'si ağır 8 kişi yaralandı

AKSARAY - Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 kişi AFAD ve itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Kaza Aksaray - Nevşehir Karayolu Camiliören kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyreden C.D. idaresindeki 68 AAS 275 plakalı Volkswagen marka otomobil, Yalman köyü kavşağına tali yola dönüş yapmak isteyen E.C.İ. yönetimindeki 07 BRF 363 plakalı Citröen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Volkswagen marka otomobil yaklaşık 3 metre derinliğindeki şarampole takla atarken, diğer araç ise refüje çıkıp takla attı. Araçların hurda yığınına döndüğü kazada sürücülerle birlikte E.K. olmak üzere toplam 8 kişi yaralandı. Kazayı göre diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma itfaiye, İl Afet Acil Durum ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, Nevşehir istikametine trafiği kapattı. Hurdaya dönen araçlarda sıkışan 4 yaralı kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarıldı. Toplam 8 yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralılardan S.K. ve Alman uyruklu M.S. isimli şahısların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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