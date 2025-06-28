Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Cankurtaran Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Aksaray'da Trafik Kazası: 2 Cankurtaran Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı
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Aksaray'da lastiği patlayan tırın otoyolda durması sonucu, arkadan gelen otomobilin çarpmasıyla bir kaza meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybederken, 12 yaşındaki torunu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da lastiği patladığı için otoyola park eden tıra otomobilin çarptığı kazada otomobil sürücüsü ve eşi hayatını kaybetti, torunu yaralandı.

Kaza, Ankara-Niğde Otoyolu Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesi Boğazköy mevki Niğde istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Niğde istikametine seyreden Kürşat G. (48) idaresindeki 80 AER 657 plakalı Scanıa marka tır, lastiğinin patlaması sonucu yolun sağında durdu. Bu sırada yine aynı istikamete seyreden Hamza Şababli (66) yönetimindeki 34 HMZ 551 plakalı Mercedes marka otomobil arkadan tırın dorsesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Mercedes marka otomobil adeta hurda yığınına dönerken sürücü ile araçta bulunan eşi Suna Şababli (60) olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta yolcu olarak bulunan torunları 12 yaşındaki S.Ş. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Küçük kız, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Tır sürücüsünün ifadesi alınmak üzere karakola götürüldüğü öğrenilirken, Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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