Aksaray'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Ortaköy ilçesi Sarıkaraman köyünde meydana geldi. İddiaya göre, köy yolundan ilçe istikametine seyreden Türkan Yıldız (45) idaresindeki 68 AAP 694 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.E. (60) yönetimindeki 68 FA 615 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araç sürücüleri ve 68 FA 615 plakalı araçtaki Y.E. (42) ve A.E. (16) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 4 yaralıdan durumu ağır olan sürücü Türkan Yıldız kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY