Aksaray'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobil Hurdaya Döndü, 2 Yaralı

Aksaray'da tıra arkadan çarpan Fiat otomobil adeta hurdaya dönerken, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi OSB yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden OSB istikametine seyreden Murat K. idaresindeki 68 DA 790 plakalı Fiat marka otomobil, önünde seyreden Abdurrahman T. yönetimindeki 68 ABJ 153 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savrulup ters istikamete dönerken, Fiat marka otomobilin adeta hurdaya döndüğü kazada sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Yaşar K. yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale ambulans içinde yapılarak daha sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. - AKSARAY