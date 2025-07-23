Aksaray'da Tır ile Taksi Çarpıştı: 3 Yaralı

Aksaray'da tırın otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolu 7. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden F.Ş. (35) idaresindeki 34 PSK 33 plakalı tır, aynı istikamette seyreden S.A. (58) yönetimindeki 68 FD 186 plakalı taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobili önüne alan tır bir süre otomobili sürükledi. Kazada otomobil sürücüsü ve otomobilde yolcu olarak bulunan E.M. ve İ.A. hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekiplerince olay yerinde yapılırken, daha sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY