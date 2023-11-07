Aksaray'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Ağır Yaralandı
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Aksaray'da yaşanan tartışma sonucunda Baki D. tarafından silahla ağır yaralanan İbrahim ve Alper Taş kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.
Aksaray'da tartıştıkları kişi tarafından silahla ağır yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Baki D. (33) Aksaray Canlı Hayvan Pazarı'nda, İbrahim (33) ve kardeşi Alper Tas (28) ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baki D, tabancayla Taş kardeşleri yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Baki D'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa