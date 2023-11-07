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Aksaray'da Tartışma Sonucu Silahlı Saldırı: 2 Kardeş Ağır Yaralandı

Aksaray'da yaşanan tartışma sonucunda Baki D. tarafından silahla ağır yaralanan İbrahim ve Alper Taş kardeşler hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaçan saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.