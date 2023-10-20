Aksaray'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Aksaray'ın Bedir Muhtar Mahallesi'nde çıkan alacak meselesi tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf G. tarafından Abdurrahman Ç. bıçaklandı, Abdurrahman Ç. ise evden aldığı tabancayla Ferhat K'yi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Aksaray'da çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
İddiaya göre, Bedir Muhtar Mahallesi'nde Yusuf G. (28), Ferhat K. (45) ve Abdurrahman Ç. arasında alacak meselesinden tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yusuf G, Abdurrahman Ç'yi bıçakladı. Abdurrahman Ç. de evden aldığı tabancayla Ferhat K'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Abdurrahman Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kendi aracıyla aynı hastaneye giden Ferhat K'nin, tedavisinin ardından kaçtığı öğrenildi.
Polis ekipleri, Ferhat K. ile Yusuf G'nin yakalanması için çalışma başlattı.