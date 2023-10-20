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Aksaray'da silahlı ve bıçaklı kavga: 2 yaralı

Aksaray'ın Bedir Muhtar Mahallesi'nde çıkan alacak meselesi tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu Yusuf G. tarafından Abdurrahman Ç. bıçaklandı, Abdurrahman Ç. ise evden aldığı tabancayla Ferhat K'yi yaraladı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.