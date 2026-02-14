Haberler

Aksaray'da yağmur ve rüzgardan ahır hayvanların üzerine çöktü

Aksaray'da yağmur ve rüzgardan ahır hayvanların üzerine çöktü
Güncelleme:
Aksaray'ın Gücünkaya köyünde meydana gelen olayda, şiddetli yağmur ve rüzgar nedeniyle bir ahır çöktü. İçinde bulunan 3 büyükbaş hayvandan 2'si göçük altında kalırken, jandarma ve AFAD ekipleri kurtarma çalışması gerçekleştirdi.

Aksaray'da şiddetli yağmur yağışı ve etkili olan rüzgar nedeniyle içerisinde 3 büyükbaş hayvanın bulunduğu ahır çöktü.

Olay, öğle saatlerinde Aksaray'ın merkeze bağlı Gücünkaya köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde hayvancılık yapan Zihni B.'ye ait ahır yoğun yağmur yağışı ve etkili olan rüzgar nedeniyle çöktü. Çöken ahırın içinde bulunan 3 büyükbaş hayvandan 2'si göçük altında kaldı. Durumu fark eden ahır sahibi ve vatandaşlar göçük altındaki 2 yaralı hayvanı kurtardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve İl Acil Afet Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı göçük yerinde AFAD ekipleri de vatandaşlarla birlikte kurtarma çalışması yaptı. AFAD ekipleri ve kepçe yardımıyla taşların altında kalan hayvanlar kısa sürede kurtarıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
