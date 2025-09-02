Aksaray'da Saman Yüklü Tırda Yangın Korkuttu

Aksaray'da Saman Yüklü Tırda Yangın Korkuttu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Konya kara yolunda bir tırın dorsesindeki samanların tutuşmasıyla başlayan yangın, diğer sürücülerin uyarılarıyla kontrol altına alındı. Tır sürücüsü hızlı müdahale ile büyük bir faciayı önledi.

Aksaray'da saman yüklü tırda, samanların tutuşmasıyla başlayan yangın korkuttu. Diğer sürücülerin, tır sürücüsünü uyarmasıyla adeta faciadan dönüldü.

Yangın, Aksaray- Konya kara yolu Yapılcan köyü yakınlarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden R.Ö. (56) idaresindeki 50 ADY 348 plakalı saman yüklü tırın dorsesindeki samanlar, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangını fark eden diğer sürücüler tır şoförünü uyardı. Uyarılar üzerine tırı sağa çeken sürücü dorseye çıkarak yanan saman balyalarını yol kenarına attı. Sürücülerin uyarması ve sürücünün anında müdahalesiyle tır yanmaktan kurtulurken, itfaiye ekipleri tarafından yanan saman balyaları söndürüldü. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fenerbahçe, Ederson'u açıkladı! İşte Brezilyalı kalecinin kazanacağı maaş

Maliyeti belli oldu! Ederson adeta servet kazanacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyninde kitle tespit edilen Lara sağlık durumu hakkında bilgi verdi

Beyninde kitle tespit edilen Lara son halini paylaştı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.