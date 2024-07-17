Aksaray'da Polis ve Bekçiler Tarafından Yakalanan Çocuklar

Aksaray'da uygulama yapılan caddeye motosikletle giren 2 çocuk, karşılarında polis ve bekçileri görünce motosikleti atıp kaçmak istedi. Çocukların kaçtığını gören polis ve bekçiler kısa sürede 2 çocuğu da yakalayarak gözaltına aldı.

Aksaray'da ehliyetsiz olarak kullandığı 68 ABS 021 plakalı motosikletin arkasına bindirdiği arkadaşıyla gezerken karşılarında polis ve bekçileri gören çocuklar motosikleti atıp kaçmak istedi. Şehir merkezinde yapılan uygulamada yaşanan olayda çocukların kaçtığını gören polis ve bekçiler yaya olarak şahısları kovalarken kovalama anı kameralara da yansıdı. 2 çocuk kısa süren kovalamacayla kaçamadan yakalanırken hemen gözaltına alındı. Asayiş ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen çocukların yapılan sorgulamalarında herhangi bir olumsuzluklarının olmadığı, ehliyetsiz oldukları için motosikleti atıp kaçmak istedikleri anlaşıldı. Sürücü çocuğa ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 12 bin 978 TL, motosiklet ruhsat sahibine de 12 bin 978 TL olmak üzere toplam 25 bin 956 TL para cezası kesilirken motosiklet çekici ile otoparka çektirildi. - AKSARAY