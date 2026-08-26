Aksaray'da Kaçan Sürücü Yakınları Polise Zor Anlar Yaşattı

Aksaray'da park halindeki araca çarpıp aracıyla birlikte olay yerinden kaçan sürücünün yakınları, polise zor anlar yaşattı. Olay yerinde bulunan bir şahıs ise aracı kardeşinin sürdüğünü iddia ederek lokantada çalışan kardeşini olay yerine çağırdı. Polisin vatandaşla, kayıp araç ve sürücü polemiği kameraya yansıdı.

Kaza, Küçük Bölcek Mahallesi 2621 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 68 FD 454 plakalı araç, sokak üzerinde park halinde bulunan bir araca çarptı. Şans eseri yaralının olmadığı kazada sürücü 68 FD 454 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri çarpıp kaçan aracı bulmak için çalışma başlattı. Bu sırada olay yerinde bulunan bir şahıs, aracın kendisine ait olduğunu ve aracı kardeşinin kullandığını iddia etti. Aracı ve sürücüye getirmesini isteyen polis ekipleri şahısla adeta ecel teri döktü. Aracı kaçıran şahıslar bir türlü aracı olay yerine getirmezken, polisin uzun uğraşlar sonucu 1 saat sonra araç olay yerine getirildi. Bu kez de kayıp sürücü polemiği başladı. Lokantadan üzerinde önlükle getirilen bir şahsın sürücü olduğu iddia edilirken, buna inanmayan polis ekipleri uzun süre sürücüye ulaşmaya çalıştı. Ancak bir sonuç alınamazken 68 FD 454 plakalı araca ve ruhsat sahibine yönelik kaza yeri terk raporu düzenlendi. Ardından araç ruhsat sahibine 46 bin lira ceza kesilirken, otomobil olay yerine çağırılan çekici marifetiyle trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı