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Aksaray’da park ve bahçelerde şok uygulama

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Aksaray’da bekçi ve asayiş ekipleri havaların sıcak olması ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle park bahçelerde şok uygulama yaptı.

Aksaray'da bekçi ve asayiş ekipleri havaların sıcak olması ve hafta sonu yoğunluğu nedeniyle park bahçelerde şok uygulama yaptı.

Şehirde halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla çeşitli faaliyetler yürüten Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hafta sonu ve havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşların yoğunluk gösterdiği park ve bahçelerde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şok uygulama yaptı. Kent genelinde eş zamanlı olarak 8 ayrı parkta gerçekleştirilen uygulamada yaklaşık 130 polis ve bekçi görev aldı. şüpheli şahısların sorgulandığı, araçların kontrol edildiği uygulamalarda yüzlerce şahıs Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirdi. Uygulamaların gece saat 01.00'e kadar devam edeceği öğrenilirken, yaz mevsimi ve hafta sonu nedeniyle uygulamaların aralıksız süreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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