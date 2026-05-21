Haberler

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aksaray'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Gökler kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ağaçören istikametine seyreden Recep Taşkale idaresindeki 06 FH 6367 plakalı araç, çevre yolu Gökler Kavşağına geldiği sırada, Kırşehir Caddesinden kavşağa giriş yapan Niyazi G. yönetimindeki 68 ACS 254 plakalı araç ile çarpıştı. Kazada Recep Taşkale olay yerinde hayatını kaybederken, diğer araç sürücüsü Niyazi G. ve araçta yolcu olarak bulunan İbrahim E. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan İbrahim E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor

Butlan kararı sonrası Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk açıklama: Demokratik bir karardır, temyiz yolu açıktır

Butlan kararına Adalet Bakanı Gürlek'ten ilk yorum

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum

Dilek İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun videosuna çok konuşulacak yorum
CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama: görevimizin başındayız

CHP Bolu İl Başkanı Karagöz’den karar sonrası ilk açıklama

CHP Genel Merkezi önünde hareketlilik

İşte CHP Genel Merkezi'nin önü
Kadir İnanır entübe edildi

Yoğun bakımda tedavi gören Kadir İnanır'dan üzen haber
Mutlak butlan kararı sonrası bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek

Bomba iddia: Türkiye 45 gün içinde baskın seçime gidecek
Borsada işlemler devre kesicinin çalışmasıyla geçici olarak durduruldu

CHP'ye mutlak butlan sonrası borsa devre kesti
Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz

Ürünlerinde dışkı tespit edilen ünlü maden suyu markasında yeni kriz