Aksaray'da Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Ağır Yaralı

Otomobil tırın altına girdi: 1 ağır yaralı

AKSARAY - Aksaray'da otomobil tıra arkadan çarptı. Otomobilin büyük kısmı tırın altına girerken sürücü ağır yaralandı.

Kaza, Aksaray- Ankara Kara yolu Nevşehir Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Hatay'a alçı götüren B.Y. idaresindeki 71 BB 155 plakalı tır, Nevşehir Kavşağına geldiğinde kavşaktan ambulansın geçmesi için yavaşlayan trafikte frene bastı. Bu sırada arkadan gelen kimliği henüz belirlenemeyen sürücü idaresindeki 06 NL 017 plakalı otomobil tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin büyük kısmı tırın altına girerken, sürücü otomobilde sıkıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı sürücü sağlık ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenirken, tır sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı.