Aksaray'da otomobil takla attı, 2 yaralı

Aksaray'da traktöre çarpmamak için manevra yapan otomobil araziye takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray'ın Eskil ilçesi Bozmahmut-Eskil yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D. idaresindeki 06 DDH 447 plakalı otomobil, yolda aniden gördüğü traktöre çarpmamak için manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil araziye takla attı. Ters dönen otomobilde bulunan sürücü ve yolcu konumundaki Fatih A. yaralandı. Yaralılar ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY