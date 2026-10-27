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Aksaray'da operasyonda 373 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

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Aksaray'da operasyonda 373 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı Haber Videosunu İzle
Aksaray'da operasyonda 373 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin, 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AKSARAY (İHA) – Aksaray'da narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 373 gram metamfetamin başta olmak üzere çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde operasyonlar gerçekleştirdi. Operasyonlarda 162 parça halinde toplam 373 gram metamfetamin, 124 gram kubar esrar, 55 gram sentetik kannabinoid ve 1 gram amfetamin ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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