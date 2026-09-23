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Aksaray'da öğrenci servisi tıka basa lise öğrencilerini okula taşıyor

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Aksaray'da öğrenci servisi tıka basa lise öğrencilerini okula taşıyor
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Aksaray'da lise öğrencilerini okula götüren servis minibüsü, fazla sayıda öğrenci alarak ulaşım sağlıyor. Ayakta, kucakta ve üst üste yolculuk eden öğrenciler o anları cep telefonuyla görüntüledi; velilerin emniyete şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.

Aksaray'da lise öğrencilerini okula götüren ve fazla sayıda öğrenci alarak ulaşım sağlamaya çalışan öğrenci servis minibüsündeki görüntüler herkesi şaşırttı. Kimi öğrenciler ayakta, kimi öğrenciler koltukta oturanların kucağında, kimi öğrenciler de öğrencilerin üzerinde yatarak okula gidip geliyor.

Aksaray'da sürücüsünün çok sayıda öğrenci aldığı öğrenci servis minibüsünde yaşananlar, öğrenciler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Cumhuriyet Mahallesi TOKİ konutlarından 75. Yıl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşımacılığı yapan bir öğrenci servis minibüsü, mevzuata uymayan şartlarda taşımacılık yaparak araca aldığı çok sayıda öğrenciyle ulaşım sağlıyor. Tıka basa dolu olan öğrenci servisinde kimi öğrenciler ayakta seyrederken, kimi öğrenciler kucak kucağa oturarak, kimi öğrenciler de koltuklarda oturan öğrencilerin kucağına yatarak okula gidip geliyor. Durumdan rahatsız olan öğrenciler o anları cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülerken, yaşananlar herkesi şaşırttı. Velilerin emniyete şikayette bulunduğu olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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