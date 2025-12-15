Haberler

Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da park halindeki bir otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Aksaray'da otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Minarecik Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep T. (23) idaresindeki 26 NC 744 plakalı otomobil park etmek üzere manevra yaparken kurye Furkan Ç.'nin (21) kullandığı 68 ADV 721 plakalı motosiklet otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan sürücü motorun altında kaldı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Burada tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
