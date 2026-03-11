Haberler

Aksaray'da iki motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Şifahane Mahallesi Atatürk Bulvarı Pembe Köşk Kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Azerbaycan uyruklu O.H.G. idaresindeki 50 MA 2316 plakalı motosiklet ile G.Ç. (36) yönetimindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklet kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ve motosikletlerde yolcu olarak bulunan M.A. ile Z.Ç. olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yaralılar yola savruldu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırması Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
