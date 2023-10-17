Aksaray'da Motosiklet Hırsızı Tutuklandı
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Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı ve şüpheli yakalandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.
Aksaray'da motosiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, İstiklal ve Mehmet Akif Ersoy mahallelerinde motosiklet hırsızlığı ihbarının ardından çalışma başlattı.
Olaya karıştığı belirlenen şüpheli Ş.B. (25), Hürriyet Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Güvenlik kamerası görüntüsünde apartmana giren şüphelinin motosikleti alıp uzaklaştığı görülüyor.