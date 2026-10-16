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Aksaray'da motoru alev alan kavun yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadı

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Aksaray'da motoru alev alan kavun yüklü kamyonet devrildi, sürücü yara almadı
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Aksaray'da kavun yüklü kamyonet, motor kısmından alev alınca sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken kavunlar yola saçıldı; yolun bir şeridi trafiğe kapatıldı, alev diğer sürücülerce söndürüldü.

Aksaray'da motor kısmından alev alan kavun yüklü kamyonet devrildi. Kavunların yola saçıldığı kazadan kamyonet sürücüsü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Aksaray-Adana karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adana'dan Aksaray istikametine seyreden Refik M. (43) idaresindeki 51 HA 304 plakalı kavun yüklü kamyonet, motor kısmından aniden alev alınca şaşıran sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet devrilirken, kavunlar da yola saçıldı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, diğer sürücüler tarafından aracın motor kısmına kum atılarak alev söndürüldü. Olay yerine gelen polis ekipleri yolun bir şeridini trafiğe kapatarak, araçların geçişini diğer şeritten kontrollü olarak sağladı. Karayolları ekipleri de yola savrulan kavunları toplayarak trafiğin aksamasını önledi.

Kamyonet sürücüsü Refik M., "Araba Z çizdi, ne oluyor dedim, devrildi. Duman çıktı arabadan, lastik yarmış ağabey. Bende bir şey yok, sadece kulağım ağrıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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