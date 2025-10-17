Haberler

Aksaray'da Mobilya Atölyesinde Genç Çocuk Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Mobilya Atölyesinde Genç Çocuk Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesindeki bir mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, üzerine kereste düşmesi sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından iş yeri sahipleri gözaltına alındı.

Aksaray'da mobilya atölyesinde çalışan 16 yaşındaki çocuk üzerine kereste düşmesi sonucu hayatını kaybederken, ondan geriye 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü kaldı.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesi Sokarlı köyünde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mobilya atölyesinde çalıştığı iddia edilen 16 yaşındaki Ruhi Can Çıracı, çalıştığı esnada üzerine kerestelerin düşmesi sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili iş yeri sahibi Battal Ü., kardeşi Mehmet Akif Ü. ve yanlarında çalışan Zeki U. isimli şahıslar Eskil İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Polisin incelemelerinin sürdürdüğü olayla ilgili Eskil Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.

Öte yandan, çocuğun ölümünden 18 saat önce sosyal medyada paylaştığı çalışma görüntüsü ortaya çıktı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Komedyen Özgür Turhan'ın ETİ ile anlaşmasının feshedilmesine neden olan ırkçı tweet

Anlaşma feshedildi! İşte ünlü komedyene pahalıya patlayan ırkçı tweet
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Yaşlı adam, beslediği hayvan tarafından öldürüldü

Beslediği hayvan, yaşlı adamın sonu oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.