Aksaray'da Minibüs ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 3 Yaralı

Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

AKSARAY - Aksaray'da minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara Kara yolu Ortaköy Yol Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşaktan Ankara istikametine dönüş yapmak isteyen M.E. idaresindeki 68 AFE 081 plakalı hafif ticari araç ile Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden R.İ. yönetimindeki 68 EC 779 plakalı Volkswagen marka minibüs çarpıştı. Çarpışmanın ardından her iki araç da adeta hurdaya dönerken yaralılar yola savruldu. Kazayı gören diğer araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, polis ve jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Kazada her iki araç sürücü ve minibüste yolcu olarak bulunan G.İ. olmak üzere toplam 3 kişiyaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.